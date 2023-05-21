Задимлення і пожежа: в мережі повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську

Вибухи чули неподалік від порту

У ніч проти неділі, 21 травня, сталася "бавовна" у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах, також відповідну інформацію поширив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Вибухи прогриміли неподалік порту, кажуть містяни, публікуючи фото задимлення й пожежі. Офіційних подробиць поки що немає.

Вранішня "бавовна" проходять на фоні подій, які відбувалися в суботу, 20 травня: низка місцевих Telegram-каналів повідомили про загорання у 10 км від міста – там знаходиться база, де мали тренуватися "вагнерівці".

Нагадаємо, що в ніч проти 21 травня сталася "бавовна" у Бєлгородській області. Вибухи прогриміли в Шебекінському районі. Місцева влада повідомила про пожежу на полігоні.