Війська рф не отримають переваг, навіть захопивши Бахмут: свіжі карти боїв в Україні

Найзапекліші бої в Бахмуті та Мар'їнці

Вагнерівці заявляють про захоплення Бахмута та підготовку оборонних позицій перед тим, як 25 травня передадуть місто звичайним силам. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що останні квартали, які утримують українські сили не мають тактичного чи оперативного значення.

У звіті вони також зазначили, що їхнє захоплення не дасть вагнерівцям вигіднішої позиції. Також це не дасть створити плацдарм для подальшого просування.

Ворог зосереджує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генштаб. Протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку російські військові намагалися покращити тактичне положення в районі Масютівки. Темпи російських штурмів на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна за останній місяць знизилися. Окупанти раніше заявляли про захоплення Масютівки та створення плацдарму на Осколі, однак ISW досі не спостерігає візуального підтвердження.

Карта бойових дій в Луганській області

Попри заяви вагнерівців, Генштаб ЗСУ повідомляє про продовження боїв в Бахмуті. Аналітики зазначають, що навіть захоплення останніх кварталів міста не надасть російським силам оперативно важливу місцевість для продовження наступальних операцій або будь-яку особливо сильну позицію для захисту від можливих українських контратак. При цьому українські війська продовжують тиснути на північний і південний фланги Бахмута. Триваючі контратаки ЗСУ ускладнять будь-яке подальше просування росії за Бахмут найближчим часом. Оголошення Пригожина про відкликання, незалежно від того, відійде Вагнер з міста чи ні, свідчить про те, що Пригожин не має наміру продовжувати наступальні зусилля прямо на захід від Бахмута. Російським звичайним силам, ймовірно, доведеться перекинути додаткові сили на Бахмутський напрямок, навіть якщо вагнерівці залишаться в Бахмуті.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав в напрямку Новокалинового, Авдіївки, Сєверного. За даними DeepState росіяни ввели накопичені резерви для штурмів південніше Сєверного та північніше Опитного. На Мар’їнському напрямку тривають спроби противника прорватися в районі міста Мар’їнка. Українська оборона в Мар’їнці змусила російські війська наступати на північному та південному флангах. На Шахтарському напрямку війська рф наступали в районі Новомихайлівки.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Західні ЗМІ повідомляли, що українські військові проводять рейди на східному березі Дніпра на Херсонщині, але не утримують там стійких позицій. Російські війська стурбовані можливістю контрнаступу з того боку. Українські сили діють на також на островах в дельті. Російські джерела також повідомляють, що українські військові успішно контратакували на півдні від Гуляйполя.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Як раніше повідомляв "Телеграф", використання F-16 українськими пілотами допоможе суттєво зміцнити українські сили протиповітряної оборони. Літаки також дозволять більш ефективно використовувати раніше надані боєприпаси.