ЗМІ поширили слова Зеленського про втрату Бахмута: у президента прояснили ситуацію

Українська армія все ще утримує позиції у Бахмуті

Під час саміту "Великої сімки" в Японії президента України Володимира Зеленського запитали про ситуацію в Бахмуті. Спочатку питання журналістів неправильно переклали і у ЗМІ почали поширювати чутки про те, що український лідер нібито підтвердив втрату міста.

Вніс ясність у ситуацію спікер Зеленського Сергій Никифоров. На своїй сторінці у Facebook він написав, що президент не підтверджував втрату міста.

"Питання репортера:

– Росіяни сказали, що вони взяли Бахмут.

Відповідь Зеленського:

- Я думаю що ні.

Таким чином, президент заперечує взяття Бахмута", — написав він.

Пізніше журналісту Крістоферу Міллеру також підтвердили в команді президента, що росіяни не захопили місто.

"Є деяка плутанина в тому, що сказав Зеленський про Бахмут у Хіросімі. Я розмовляв там із його командою, яка сказала, що він не підтверджує, що Україна втратила контроль над останніми ділянками, які вона утримувала протягом кількох місяців. Він заявив, що місто втрачене в тому сенсі, що воно повністю зруйноване", — написав він.

Раніше Телеграф писав, що Зеленський провів чергові зустрічі зі світовими лідерами.