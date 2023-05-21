Ще три роки мінімум? Озвучено цікавий прогноз щодо тривалості війни з росією

Війна з росією може йти ще дуже довго

Бійці загадкового батальйону "Братство", існування якого навіть не підтверджують у Києві, коли в той же час їх бійців ховають з усіма почестями на Майдані, зробили свій прогноз з приводу того, скільки ще триватиме війна в Україні.

Свою думку вони висловили у коментарі проекту "Pressing".

Так, на думку командира батальйону Олексія Середюка, війна з росією може йти ще дуже довго — як мінімум три роки. Свою позицію він аргументував величезними військовими потенціалами протиборчих сторін, а також масштабом усього конфлікту, що виходить за межі боротьби лише України з росією.

"Враховуючи той потенціал, який є у росії і той потенціал, який є у нас, тобто — надто великі сили з обох боків, щоб йти на якісь переговори. Їм немає сенсу і нам немає сенсу. Це ж війна не просто України з росією — це доленосна війна, справді, "третя світова". Зараз і Китай, щось зараз "вписується". Це війна така доленосна для великих держав, тобто за фактом це Америка справді з росією воює, а не Україна. Ми як завжди на рубежі, як це і було завжди історично, так і зараз. Світ воює нами проти цього зла, яке у нас тут під боком. На цьому й буде процвітання Україні і воно вже відбувається."

Для довідки: Вважається, що "Братство" має особливий статус та фактичну незалежність від основного складу ЗСУ, проте вони працюють заради однієй мети – перемоги України. У його завдання входить війна вже на території росії, наприклад, закладення вибухівки поблизу певних стратегічних об’єктів, і "полювання" на окремих російських офіцерів, які могли б уявити інтерес для української армії і так далі.

Детально дізнатися про те, що відомо про секретний батальйон українців "Братство", ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали, що Олексій Данілов висловився з приводу термінів закінчення війни.