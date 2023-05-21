Водії заблокували на кордоні волонтерів, які завозили машини для ЗСУ: назріває скандал

Машини погодились пропустити навіть польські прикордонники

Українські водії заблокували на прикордонній перепустці "Шегині" волонтерів, які везли автомобілі на потреби військовослужбовців.

Деталями історії поділилася волонтерка Оксана Боднар, зазначивши, що неприємний інцидент стався із її знайомими, які намагалися провезти через кордон 10 повнопривідних мікроавтобусів.

"Черга була дуже довга і повільно рухалася, було ухвалено рішення попросити пропустити машини для ЗСУ без черги у поляків на в’їзді на кордон, вони дозволили, що велика рідкість", — написала вона.

Попри це, проїзд для машин заблокували інші водії з України, які стояли в черзі. Боднар окремо наголосила, що машини для українських захисників заблокували громадяни країни, де йде війна.

"Чому волонтерів, які у свій вихідний, які могли б провести час удома з рідними чи працювати, принижують та блокують?", — додала вона.

Ситуація обурила інших користувачів мережі, а деякі повідомили, що й самі потрапляли в подібну ситуацію.

Як повідомлялося раніше, у Львові поліцейські оштрафували волонтерів, які завезли машину для ЗСУ з-за кордону та не поставили її на облік у визначені терміни. При цьому від штрафу не врятували ні митну декларацію з пунктом призначення, ні листа, ні пояснення, що автомобіль був у ремонті.