Зіткнення тривають на п'яти напрямках: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти підтягують резерви

Вагнерівці продовжують бої на західних адмінкордонах Бахмута, тоді як на околицях тривають українські контратаки. Зазначається, що офіційні повідомлення свідчать, шо українські сили відійшли з решти районів у Бахмуті, за винятком тих, що прилягають до двох автомагістралей у місто.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті. Із посиланням на українські військові джерела вони також зазначають, що російські війська втратили частину домінуючих висот навколо Бахмута, і зазначили, що постійне українське просування може призвести до тактичного оточення сил Вагнера в Бахмуті. Раніше у ISW прогнозували, що вагнерівці навряд чи продовжать бойові дії за межами Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог зосереджений на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулося за добу 37 бойових зіткнень.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення біля Масютівки. Аналітики DeepState зазначають, що тут з цього відтинку ситуація найважча — прибуло підкріплення з зеків-армійців та пілотів розвідки. Зазначається, що при успіху біля Масютівки ворог матиме краще положення для штурму Синьківки і наближення лінії бойового зіткнення до Куп'янська. На Лиманському напрямку минулої доби ворог безуспішно наступав у напрямку Івано-Дар’ївки.

Карта боїв в Луганській області

На Бахмутському напрямку тривають бої за Бахмут. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. Наступ вели також у напрямку Григорівки.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському напрямку війська рф наступали в бік Авдіївки та Первомайського. За даними DeepState біля Красногорівки вдалося відбити частину позицій. Північніше та південніше Донецька зафіксовано збільшення інженерних фортифікаційних споруд ворога. На Мар’їнському атакували в районі Мар’їнки. На південний захід від Донецька Генштаб не повідомляє про бої, однак російські джерела заявляють про атаку на українські позиції біля Новомихайлівки.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Ворог нарощує кількість інженерних фортифікаційних споруд ворога біля Бердянська, Мелітополя, Кам'янки та Джанкоя. Українські військові продовжують завдавати ударів по тилах окупантів. Ворог продовжує обстрілювати міста та села біля лінії розмежування.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав про нічний обстріл в Дніпрі. Вибухи також пролунали на Харківщині.