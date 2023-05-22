Таки мінус літак! У Повітряних силах розповіли про наслідки нічної атаки на Україну

У небі над Україною вночі збили 20 безпілотників, 4 ракети та ворожий літак

У ніч на 22 травня росія завдала нового масованого удару по Україні. Українські сили ППО збили 20 ворожих "шахедів" та чотири крилаті ракети. Також наші захисники приземлили ворожий літак увечері 21 травня.

Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "шахед", — уточнили військові.

У ЗСУ зазначають, що ворог завдав ударів по військових та інфраструктурних об’єктах у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Всього ворог випустив 16 ракет різних типів і 20 ударних дронів :

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 з далеких бомбардувальників Ту-22м3 з Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 із окупованої території Запорізької області.

20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Також військові підтвердили вчорашню інформацію щодо знищення ворожого Су-35. Його вдалося приземлити у територіальних водах України на Херсонщині.

Раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі після вибухів зникло світло.