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"Пекельна земля": як працюють українські мінометники на Донеччині (ексклюзивні кадри)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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ЗСУ мужньо боронять рідну землю Новина оновлена 22 травня 2023, 18:16
ЗСУ мужньо боронять рідну землю. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов побував на Донеччині та поспілкувався з військовими.

Українські воїни продовжують героїчно захищяти рідну землю і відтісняти ворога на різних ділянках фронту. Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Донецький напрямок. Окупанти не полишають спроб остаточно захопити Бахмут.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Донеччині у кількох кілометрах від лінії фронту. Йому вдалося поспілкуватися з бійцями 108 окремого гірсько-штурмового батальйону.

Військові цього батальйону вже майже рік без ротації тримають свої позиції. Мінометники постійно роблять "гаряче" ворогу та не дають йому просунутися.

Робота 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
Робота наших мінометників
Робота 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
ЗСУ мужньо боронять рідну землю
Боєць 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
Боєць 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
Боєць 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
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"Працююємо, знищуємо ворога. Тримаємо свої позиції, ми майже їх не втратили. За цілий рік відійшли лише на кілька сотень метрів. Це пекельна земля, тут постійно точаться бої, дуже важкі бої. Багато наших ранених і вбитих хлопців. Сама справжня війна", — розповів мінометник Василь.

Мінометник 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
Мінометник Василь
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Робота 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
Робота 108 окремого гірсько-штурмового батальйону
БІйці мріють про Перемогу і мирне життя

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про роботу бійців аеророзвідки. Військові майже щодня ризикують життям, пробираючись полями, які прострілюються ворогом.

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#Донбас #ЗСУ #Ян Доброносов