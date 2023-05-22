Переговорники з Африки: Кулеба розповів, без яких умов говорити про мир немає сенсу

В Україні не готові вести переговори з ініціатив, які не включатимуть два головні принципи

Україна готова вести переговори з країнами Африки щодо мирних ініціатив, проте мають бути виконані ключові умови.

Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі єдиного марафону українських новин, ці умови включають збереження територіальної цілісності України та недопущення заморозки війни.

"Ми говоримо з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи", — сказав він.

При цьому Кулеба зазначив, що найбільш перспективною зараз є саме українська формула миру, а також додав, що жодних ідей про передачу росії частині територій нашої країни не розглядається.

Щодо решти пропозицій, то вони можуть бути розглянуті, поєднані та інтегровані в українську формулу миру.

Як повідомлялося раніше, делегація лідерів шести африканських країн висловила намір приїхати до Києва та Москви, щоб обговорити мирний процес щодо врегулювання війни. Оскільки Африканському континенту теж дісталося через російське вторгнення, то вони планують обговорити зокрема збільшення постачання українського зерна та шляхи розблокування постачання російських добрив.