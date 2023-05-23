Слава захисникам: Зеленський приїхав на фронт, аби привітати морських піхотинців (фото)

Зеленський підкреслив важливий вклад цього виду військ у майбутню перемогу України

У вівторок, 23 травня, своє професійне свято відзначають представники морської піхоти України. Президент Володимир Зеленський не обмежився лише звичайним вітанням, а вирішив особисто поздоровити відважних воїнів. Саме тому сьогодні він перебуває на одному із відрізків фронту.

Про це йдеться у публікації у його офіційному Telegram-каналі. Зеленський підкреслив, що нині кашкет морського піхотинця носять не лише чоловіки, а й жінки.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!" — зазначив глава держави.

Судячи зі знімків, Володимир Зеленський прибув до військових не з простими вітаннями, а ще й із нагородами за мужність та хоробрість.

Урочистий момент

Серед нагороджених — і хоробрі захисниці

Також, судячи з усього, Зеленському доповіли про оперативну обстановку на ділянці фронту, куди він завітав. Із міркувань безпеки конкретних назв населених пунктів не озвучується.

Військові пояснюють, яка наразі обстановка

Військові уважно слухали Зеленського

Нагадаємо, що День морської піхоти святкується щороку 23 травня, починаючи із 2018 року. До цього чинною датою професійного свята морпіхів вважалося 16 листопада. Урочиста дата загалом започаткована у 2014-у.

Також додамо, що це — далеко на перша поїздка Володимира Зеленського на фронт. 18 квітня він побував на Авдіївському напрямку, всього за кілька кілометрів від лінії бойових зіткнень із росіянами.