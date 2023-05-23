Найманці вже закінчуються: генерал пояснив, чи вийдуть "вагнерівці" з Бахмута

пригожин явно хоче піти з Бахмута, бо бажає зберегти залишки свого складу

Ватажок ПВК "Вагнера євген пригожин заявив, що його найманці покинуть Бахмут 25 травня, а замість нього можуть відправити "Ахмат", проте останні "воїни" не такі сильні, як "вагнерівці", і мотивації у них немає ніякої. Тому такий варіант малоймовірний. А російське воєно-політичне керівництво тим часом робитиме все, щоб виходу найманців "Вагнера" не сталося.

Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

"Вагнерівці" однозначно потужніші "Ахмата". Не тому, що вони великі воїни, хоча там і були більш підготовлені підрозділи. А тому, що вони досягали результат кривавою дисципліною та насиллям. А у чеченців яка може бути мотивація? Їх Росія і без того пошматувала. Вона їм принесли стільки втрат, щоб за неї ще класти життя? До того ж вони, як правило, виконували ролі "поліцаїв" на окупованих територій. Тому ця тема швидко померла, і зараз я вважаю таку заміну малоймовірною", — вважає полковник.

На його думку, пригожин явно хоче піти з Бахмута, бо бажає зберегти залишки свого складу та водночас репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром.

"пригожин – не військовий, він просто авантюристичний бізнесмен. Але він бачив, що генерал Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія просто тікала, куди бачить. І він усвідомлює, що командувач може організувати далі для "вагнерівців". Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно (найімовірніше – рано) його просто розіб’ють ущент. Тому, на мій погляд, цим страхом і розумінням своїх перспектив і продиктована його заява", — підкреслив Череватий.

Усі "фриківські" заяви ватажка ПВК "Вагнера" в останні місяці – це результат розуміння, що його найманці вже закінчуються.

"Він (пригожин, -Ред.) не великий воєначальник, але загалом не дурна людина. І його радники серед силовиків щодня звітують про втрати та дають якісь розвіддані. Він правильно склав два фактори. Наприклад, за минулу добу в них 120 вбитих та 144 поранених, тобто рота вбитих і рота поранених – це дуже багато. Тому він розуміє, що час уже тікає і залишки його головного капіталу – ПВК, завдяки якій він хотів здобути якусь політичну суб'єктність – вичерпуються", — каже полковник.

Також він говорить про те, що якщо пригожину зараз вдасться вивести "вагнерівців" із Бахмута, у нього будуть найсильніші бойовики. Тому він хоче зберегти один із найпотужніших активів.

" Частина його доходу – це якраз операції в країнах, де є локальні конфлікти і де є можливості заробляти на нафті, газі, алмазах. Але у нього є і важливіша мета. Чимало аналітиків каже, що Росія наближається до великої смути. І кожна солідна людина там прагне створити свою ПВК. У нього вона вже є і в нього вона поки що найпотужніша, навіть попри ті втрати, що їм нанесли. Якщо йому вдасться зараз втекти з Бахмута, то в нього будуть найсильніші бойовики. Зараз їх можна прирівняти до армії середньостатистичної армій країн Центральної чи Східної Європи. Тому йому хочеться зберегти один із найпотужніших своїх активів, який допоможе йому відстояти свій бізнес, життя і майбутнє", — вважає представник Східного угруповання військ ЗСУ

На думку Сергія Череватого, з боку російського керівництва, найімовірніше, докладатимуться всілякі зусилля, щоб "вагнерівці" не вийшли з Бахмуту 25 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку травня пригожин уже заявляв, що виведе своїх "воїнів" із Бахмута і передасть позиції солдатам рамзана кадирова. Однак цього так і не сталося.