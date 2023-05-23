На фронті загинув відомий лікар-онколог: врятував не одне життя

Чоловік був талановитим від Бога лікарем

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до родини відомого лікаря-онколога Олександра Ірклієнка

Про цеповідомляє Стрийська районна державна адміністрація.

"Жорстока війна забрала ще одне життя патріота. В обійми небесних ангелів 19 травня відлетіла душа військового медика, відомого у свій час на Стрийщині лікаря-онколога Ірклієнка Олександра Івановича,1976 року народження", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що чоловік був талановитим від Бога лікарем, а коли почалася повномасштабна війна, він не замислюючись став на захист своєї Батьківщини, надаючи медичну допомогу військовим.

"З січня 2023 по березень 2023 був на "нульовій" позиції в зоні активних бойових дій медиком, де врятував не одне життя військового. Проте, ворог жорстокий і безжальний. 19.05.2023 військовий медик, талановитий лікар, вірний син українського народу загинув при виконанні військового завдання", — йдеться у пості.

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