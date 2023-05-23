Громадянська війна з "БНР", а винна чомусь Україна: медведєв знову погрожує ядерною зброєю

Медведєв пригрозив союзникам України "ядерним апокаліпсисом"

Відомий "Telegram-воїн" і колишній президент росії дмитро медведєв, який любить погрожувати всьому світу "ядеркою", закрив свій улюблений додаток і тепер робить це наживо. Нову порцію погроз він видав під час свого виступу у Лаосі.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, наприклад, Медведєв пригрозив союзникам України "ядерним апокаліпсисом" за допомогу зброєю.

"Чим більш руйнівною буде зброя, що поставляється Києву, тим більш імовірний сценарій ядерного апокаліпсису", — говорить він.

Крім того, російський чиновник спробував перекласти відповідальність за "громадянську війну" у Бєлгородській області на Україну. Він абсолютно бездоказово заявив, що твердження Києва про те, що наша країна не має відношення до диверсійних вилазок у росії, нібито є "абсолютною брехнею".

"Диверсійні групи Києва потрібно знищувати "як щурів" і навіть не брати в полон", — додає він.

Пізніше він взагалі видав, що "зрештою за диверсійні вилазки відповідальні спонсори київського режиму — США, ЄС та Британія".

Нагадаємо, вже добу на території Бєлгородської області росії триває "громадянська війна", адже російські добровольці, які 22 травня зайшли туди, щоб "звільнити" території від диктатури кремля, досі продовжують туди прибувати. Вони вже окопуються біля прикордонних сіл, а росія відправляє нові війська до регіону.