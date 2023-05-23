Нова допомога від держави: деяким українцям видаватимуть по 27 тисяч гривень

Програму створено для того, щоб підтримати конкурентоспроможність українців на ринку праці

Україна, незважаючи на повномасштабну війну, продовжує надавати допомогу своїм громадянам. Новий вид кеш-підтримки надаватимуть українські центри зайнятості.

Про це повідомляє CXID.info.

Йдеться про фінансову допомогу безробітним у розмірі 27 тисяч гривень. Але, отримані кошти українці зможуть використати лише на оплату навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах України.

Зазначається, що програма створена для того, щоб підтримати конкурентоспроможність українців на ринку праці. Таким чином, громадяни можуть пройти передпідготовку або підвищення кваліфікації однієї з сімдесяти професій і спеціальностей.

Фінансова допомога надійде у вигляді ваучера, який відрізнятиметься за своєю вартістю. Водночас сума ваучера не повинна перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, тобто 26 800 гривень. Якщо ж вартість навчання перевищуватиме розмір ваучера, то різницю має перекрити одержувач допомоги або його роботодавець.

Ваучер можуть отримати лише за таких умов:

є професійно-технічна або ж вища освіта;

він зареєстрований у службі зайнятості як безробітний;

не проходив перепідготовку за направленням служби зайнятості.

Як отримати допомогу від держави

Щоб отримати даний вид матеріальної допомоги, необхідно подати заяву на отримання ваучера в будь-яке відділення Центру зайнятості. Також необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України;

трудову книгу;

реєстраційний номер облікової книжки платника податків;

документ про здобуту освіту.

Далі необхідно вибрати місто та форму навчання. Протягом п’яти робочих днів необхідно отримати ваучер у Центрі зайнятості. Протягом трьох місяців (90 днів) після цього укладається договір із навчальним закладом про проходження навчання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям хочуть роздати по 6 тисяч гривень від благодійної організації.

Також ми повідомляли, що українські сім’ї можуть отримати 10 тисяч гривень.