"Для бідних українців немає перемоги": Орбан знову робить абсурдні заяви, йому вже відповіло МЗС

Орбан знову взявся висловлювати думку щодо війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово робив гострі висловлювання щодо нашої країни, тепер заявляє, що Україна нібито не зможе виграти війну з росією.

Про це Орбан сказав в інтерв’ю Bloomberg. На його думку, війну можна буде закінчити, коли росія укласти угоду зі США.

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточуючих, дивлячись на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що для бідних українців немає перемоги на полі бою", — сказав він.

Прем’єр сподівається, що наступним президентом стане Дональд Трамп, який говорив про те, що може "завершити війну за 24 години" і заявляв, що дозволив би росії забрати частину територій України, щоб уникнути війни.

Також Віктор Орбан вважає, що зараз не має значення, хто до кого вдерся, а питання полягає в тому, скільки ще людей загине наступного ранку.

"Наступного ранку, і це факт, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", — сказав він.

Припинення вогню, на думку угорського прем’єра, це єдине можливе рішення, а вже після цього треба розпочинати мирні переговори.

Як відреагували у МЗС України

Спікер МЗС Олег Ніколенко висловив свою думку щодо гучних висловлювань Орбана.

"У кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність росії за її агресію проти України. Ті ж європейські політики стверджували минулого року, що Україна не має шансів протриматися понад 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", — сказав він.

Ніколенко наголосив, що на відміну від прихильників капітуляції перед противником, українці продовжують боротися і робитимуть це до повного звільнення своїх територій від окупантів.

"Це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, а й забезпечення безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля для того, щоб Україна мала все необхідне для прискорення поразки росії", — підсумував спікер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на висловлювання Віктора Орбана щодо того, що нібито територію нашої держави він назвав — це "нічия земля", а "путін не програє війну", жорстко відреагував мер одного з українських міст.