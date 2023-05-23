У Польщі відповіли, чи навчатимуть українських пілотів на F-16

Польща вважає навчання українських пілотів на F-16 демонстрацією співпраці та підтримки України

У Польщі прокоментували інформацію про те, що українські пілоти навчатимуться в країні на F-16. Прем’єр-міністр країни Маріуш Блащак підтвердив це та зазначив, що підготовка ще не розпочиналася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі. Нагадаємо, що раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпеки Джозепп Боррель повідомив, що пілоти вже нібито проходять навчання в Європі.

Так, за словами Блащака, навчання українських пілотів є демонстрацією злагодженої співпраці та підтримки Європи України.

"Польща готова навчати українських пілотів на літаках F-16. Така підготовка ще не розпочалася. Я пропонував, щоб така підготовка була включена до навчальної місії ЄС, яка проводиться у Польщі... Це приклад чудової співпраці між європейськими країнами для підтримки України", — сказав польський прем’єр під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

Також він обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запуск хаба з обслуговування танків Leopard, які зараз перебувають в Україні. Крім цього, Польща сподівається отримати від німецьких союзників ще більше ЗРК Patriot для своєї армії.

З комісаром Європейського Союзу Тьєррі Бретоном польський прем’єр обговорив виробництво боєприпасів на місцевих заводах. Очікується, що процес розпочнеться найближчим часом.

"У Єврокомісії є відповідні кошти, які вона хоче направити на інвестиції в запуск та розвиток виробничих потужностей окремих заводів. А польська оборонна промисловість є одним із європейських лідерів з виробництва боєприпасів", — повідомив міністр.

Крім того, Маріуш Блащак провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, з яким обговорив подальші кроки щодо сфери безпеки Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка країна перша може передати Україні винищувачі F-16. За словами глави українського Міноборони Резнікова, йдеться не про США чи Велику Британію.