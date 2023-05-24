У контрнаступі ЗСУ не допоможуть? У Пентагоні зробили важливе уточнення по F-16

У Пентагоні розповіли про те, чи допоможуть західні винищувачі під час найближчого контрнаступу ЗСУ

Передача Україні винищувачів F-16 від західних партнерів не буде актуальною для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

З такою заявою виступив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

За його словами, передача літаків, навчання пілотів на них, а також розгортання інфраструктури та вирішення інших питань, пов’язаних із цим, є частиною довгострокових зобов’язань із боку Заходу.

Спікер Пентагону зазначив, що українських пілотів навчатимуть у Європі і зараз партнери складають детальний план того, як це відбуватиметься.

"Ми продовжуємо вести діалог із нашими міжнародними партнерами на цьому фронті", — сказав він.

Також Райдер зазначив, що детальніші подробиці передачі винищувачів України будуть відомі вже найближчим часом.

Нагадаємо, що нещодавно у Європі створили міжнародну коаліцію країн, яка займатиметься питанням передачі F-16 для України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка країна перша може передати Україні винищувачі F-16. У Міноборони України заявили, що йдеться не про США чи Велику Британію.