Вміє дивувати: пригожин розсипався в компліментах ЗСУ і знову розкритикував кремль (відео)

пригожин розкритикував політику кремля та розповів про силу української армії

Ватажок російської ПВК "Вагнер" євген пригожин, який нещодавно заявив про те, що його найманці нібито захопили Бахмут, тепер зробив раптове визнання, що українська армія зараз є однією з найсильніших. Більше того, він замахнувся на святе, констатуючи, що план так званої російської спецоперації з "демілітаризації" України повністю провалився, росія досягла протилежних цілей — "мілітаризувала" нашу країну.

Про це ватажок вагнерівців сказав в інтерв’ю одному з російських пропагандистів.

За словами пригожина, до повномасштабного вторгнення росії у ЗСУ було умовно 500 танків, а тепер їх уже 5000. Якщо до "СВО" воювати вміло, наприклад, 20 тисяч людей, то зараз таких людей у 20 разів більше.

"Я можу це сказати з власного досвіду – ми багато де воювали і багато з ким – сьогодні українці – це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки. Вони мають різне озброєння, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на натовських, на чому завгодно – однаково успішно", – розсипався у компліментах ЗСУ пригожин.

Він торкнувся ще однієї початкової мети путіна у війні проти України — "денацифікація". Тут, за його словами, знову повний провал — росіяни знову "всіх переграли" і досягли протилежних цілей.

"Ми зробили українців нацією, яка відома всім у всьому світі. Це як греки за часів процвітання Греції, як римляни були. Ми легітимізували Україну, вона стала країною, яку знають абсолютно скрізь", – сказав Пригожин.

Як раніше писав "Телеграф", голова ГУР МО України Кирило Буданов розповів, чим закінчиться конфлікт пригожину з Міноборони Росії.