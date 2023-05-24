Це лише початок? Данілов висловився про події у прикордонних областях росії

В Україні вважають, що події у прикордонних областях росії можуть розвиватися не за планом кремля

Події, які останніми днями відбуваються у прикордонних з Україною областях росії, тільки розвиватимуться. Це з тим, що російські громадяни втомилися від путінського режиму.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, такі події продовжуватимуться доти, доки злочинний режим кремля не ухвалить рішення про завершення війни проти України.

Данілов вважає, що через агресію своєї країни проти українського народу росіяни не почуватимуться безпечно в жодному куточку росії.

"Брянська, Курська, Воронезька область та інші краї – вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести. Більш того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги", – сказав він.

Нагадаємо, що відповідальність за події у Бєлгородській та Брянській областях на себе взяли представники РДК та Легіону "Свобода Росії".

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни терміново вивозять ядерну зброю із Бєлгородської області.