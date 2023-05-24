Зовсім скоро: у Пентагоні розповіли, коли ЗСУ розпочнуть навчання на танках Abrams

Навчання проходитимуть близько 250 українських захисників

Українські військові незабаром розпочнуть навчання на американських танках Abrams, які США поставлять нашій країні до осені цього року. Воїнів навчатимуть, як управляти танками, як маневрувати ними у бою та обслуговувати цю техніку.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер у коментарі "Голос Америки". За його словами, збройні сили США почнуть навчання українських танкістів роботі з M1A1 Abrams "протягом наступного тижня або близько того".

Як розповіло виданню власне джерело, знайоме з перебігом навчань, близько 250 українських військовослужбовців прибудуть цього тижня до Німеччини для участі у навчаннях.

"Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця. Представники Пентагону заявляють, що ще одна партія бронетехніки в кількості 31 танка M1A1 Abrams проходить ремонт у Сполучених Штатах і буде доставлена в Україну до осені", — йдеться у повідомленні.

Навчання у Німеччині проходитиме близько 10 тижнів. За словами співрозмовника, структура курсу буде аналогічна до попередньої американської програми навчання роботи на броньованих бойових машинах Bradley та Stryker, які були надані Україні на початку цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року в США офіційно підтвердили своє рішення поставити Україні 31 танк M1A1 Abrams. На ці танки будуть встановлені комплекти броні та озброєння, подібні до нової версії.