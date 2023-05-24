Тисячі людей без світла: у низці українських областей зникла електрика

Без електрики залишаються тисячі громадян

Росія продовжує систематично обстрілювати мирні міста та села України. Через це в низці областей нашої країни зникло світло.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на дані Міністерства енергетики.

"Ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Як наслідок, фіксуються пошкодження енергетичної інфраструктури, є знеструмлення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилося 8,9 тис. споживачів. Після останнього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта. Другу вдалося заживити.

Також в результаті обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населені пункти, а в Сумській без енергопостачання залишилися 2,4 тис. споживачів.

Крім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація безпеки. За добу вдалося повернути світло для майже 22 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях", — повідомляють у Міністерстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про проблеми у сфері енергетики. Через обстріл було пошкоджено 66% теплоелектростанцій. Щоб підготуватися до наступного осінньо-зимового сезону, Україні потрібно понад 45 млрд. грн. на відновлення. Через це можуть зрости тарифи на електроенергію.