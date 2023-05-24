Окупанти зганьбились з постановою про знищення бєлгородських диверсантів: фейк легко розкусили

Не минуло й доби з публікації нібито знищеної техніки "диверсантів", як у мережі вже викрили черговий обман росіян

Росія заявила про те, що нібито знищила повстанців, які влаштували справжню громадянську війну на Бєлгородщині. На доказ цього пропагандисти масово розповсюджують фото нібито знищеної техніки "диверсантів" під час "контртерористичної операції". Проте щодо достовірності цієї інформації є дуже великі сумніви.

Про це пише "Телебачення Торонто".

Не минуло й доби з публікації нібито знищеної техніки диверсантів, як у мережі вже викрили черговий обман росіян. Так, наприклад, колишній оператор тягача під ніком @FluteMagician пише в Twitter, що техніка на фото могла бути захоплена в Україні раніше, або ж доставлена ​​до росії з Ірану. Свої слова він підкріплює такими аргументами:

На шинах взагалі немає бруду : техніку могли занурити в траншею з бортової платформи. "Навіть малобюджетний фільм про війну не буде таким необачним із реалізмом", — пише він.

: техніку могли занурити в траншею з бортової платформи. "Навіть малобюджетний фільм про війну не буде таким необачним із реалізмом", — пише він. Humvee ніби врізався в стіну траншеї, але ґрунт перед ним рівний . Це важкий автомобіль, який при ударі навіть на повільній швидкості зміщуватиме землю. Він також міг потрапити туди з платформи;

. Це важкий автомобіль, який при ударі навіть на повільній швидкості зміщуватиме землю. Він також міг потрапити туди з платформи; Передня піднята шина не залишила слідів на землі . Фактично, колесо взагалі ніколи її не торкалося, враховуючи, що вона мала "якось" подолати траншею;

. Фактично, колесо взагалі ніколи її не торкалося, враховуючи, що вона мала "якось" подолати траншею; Зміщений ґрунт під передньою шиною справа наліво — це тому, що машину штовхали боком у траншеї. Для постановки росіяни, ймовірно, використовували бортову вантажівку та кран — опустили транспорт на вказане місце та штовхали, щоб надати драматичнішої пози.

Крім цього, як пише The New York Times, посилаючись на спікера Пентагону, у США поки що не можуть підтвердити справжність зображення.

На додаток до всього вищесказаного, коментатори посту навели ще кілька аргументів на користь версії про постановку. Так, наприклад, дехто зазначив, що на деяких машинах було нанесено напис "За Бахмут". Але фарба виглядає свіжою, хоча решта машини вигоріла. Це може свідчити вже про те, що фарбу було нанесено вже поверх знищеної техніки.

І поки росіяни намагаються відмитися від чергової ганьби своїми фейками в РДК, які брали участь в операції, показали відео зі своєю технікою, яка спокійно вийшла з території росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувалося 22 травня в Білгородській області Росії.

Також ми повідомляли, що у Білгороді прогриміли вибухи в будівлях ФСБ та МВС.