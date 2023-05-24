"Перемога залежить від українців": міністр оборони Швеції назвав три головні проблеми окупантів

Швеція вже передала Україні зброї на суму 1,5 мільярда євро, включаючи танки, БМП, артилерійські системи, і продовжуватиме підтримку

Російські окупанти втрачають боєздатність, у них слабке командування та низький моральний дух. Їм протистоїть вмотивована українська армія і тому саме Україна вирішуватиме, чи потрібні їй переговори з росією.

Таку думку висловив Міністр оборони Швеції Пол Юнсон в інтерв’ю польській газеті Wyborcza.

"Ми спостерігаємо, що боєздатність збройних сил росії не підвищується. Ми бачимо слабкість російського командування, серйозні проблеми з логістикою, низький моральний дух солдатів. Це посилюється винятковим опором України та можливостями української армії. А також всебічною підтримкою, яку Захід надав Україні", — констатував він.

У той же час Пол Юнсон застеріг від недооцінки або приниження значення росії. Оскільки у довгостроковій перспективі рф залишиться загрозою для регіону.

"Дуже ймовірно, що вона поповнить втрати, понесені під час боїв в Україні, і адаптується до змін, які відбудуться в результаті вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Ось чому нам потрібно постійно інвестувати в оборону. Швеція має намір зробити саме це", — зазначив глава Міноборони Швеції.

На запитання, чи вірить він, що війна закінчиться цього року після успішного українського наступу, Пол Юнсон відповів, що це залежить від українців.

"Вони вирішать, чи воюватимуть з росією чи почнуть з нею переговори. Швеція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуватимемо їх, коли вони прагнуть відновити контроль над кордонами 1991 року, і ми підтримуватимемо Україну у військовому відношенні. На сьогоднішній день ми передали зброї на суму 1,5 мільярда євро, включаючи танки, БМП, артилерійські системи", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Швеція погодилася навчити бригаду українських бійців чисельністю від 3 до 5 тисяч солдатів на сучасній західній техніці, але робила це цілком таємно.