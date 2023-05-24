Винищувачі F-16 для України: які країни готові навчати українських пілотів, а хто виступив проти

Ряд країн готові приєднатися до "авіаційної коаліції" на F-16, а в Росії намагаються лякати Європу наслідками цього кроку

Німеччина, яка ще кілька днів тому висловлювалася проти передачі Україні літаків F-16, змінила свою думку. Країна готова брати участь в "авіаційній коаліції", незважаючи на те, що винищувачів у Бундесвері немає.

Про це заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц, передає Tagesspiegel. За його словами, Німеччина та інші країни, які не мають винищувачів, можуть надавати посильну допомогу, наприклад, навчаючи пілотів.

Він припустив, що озброєнням німецьких винищувачів Eurofighter можна оснастити літаки F-16, які незабаром надходитимуть до України. Однак вирішувати це питання остаточно належить політикам.

"Багато країн буквально нещодавно зняли з експлуатації свої літаки і могли б своєчасно поставити їх Україні", — додав генерал-лейтенант.

В аналогічній ситуації знаходиться і Італія, яка не має у своєму розпорядженні винищувачі F-16, але готова навчати українських пілотів. Про це заявляла прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час саміту країн G7. Але позиція Іспанії у цьому питанні категорично інша. Країна також не має на озброєнні літаків F-16, тому передати їх не може, але й навчати українських пілотів Іспанія не готова. Про це заявила міністр оборони країни Маргарита Роблес, повідомляє TeleMadrid.

"Іспанія збирається зробити внесок, який може, і надати те, що має відповідно до своїх можливостей. Але ми також вважаємо, що навчання та робота з супроводу поранених, а також навчання військових медичних працівників дуже важливі", — резюмувала вона.

У НАТО підтримали ідею передачі Україні винищувачів та навчання пілотів, заявивши, що це не робить Альянс стороною конфлікту. Це така ж військова допомога, як танки чи боєприпаси заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, передає " Укрінформ ".

"Вважаю, що це (передача F-16 — Ред.) хороша ідея. Я вітаю рішення кількох країн-союзниць розпочати тренування пілотів, що дозволяє пізніше поставити і літаки. Але я залишаю це право окремим країнам-союзницям — оголошувати, коли саме вони починають таке тренування", — заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що схвалення США та формування "авіаційної коаліції" є чітким сигналом для росії, що їй не вдасться "перечекати" військову підтримку Росії.

"Україна має право на самооборону, прописану в Хартії ООН. Ми допомагаємо Україні скористатися цим правом. Це не робить Альянс стороною конфлікту. Ми підтримуємо Україну у її захисті від вторгнення", — наголосив Столтенберг.

В Україні ж вважають, що пілотам вистачить тижня чи максимум два, щоб навчитися літати літаками F-16. Але потрібно більше часу, щоб розібратися в озброєнні, яке є на борту. Як заявив в інтерв’ю "Голосу Америки" спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, навчатися на американських винищувачах відправлять молодих льотчиків, яким легше засвоювати інформацію та розбиратися в сучасних гаджетах.

"Тут ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами тощо… Сенсорні екрани — все це є у F-16. Тут треба зрозуміти, як воно працює — як дитина грає в комп’ютерну гру, вона освоює її поетапно", — сказав Ігнат.

Коли передадуть перші літаки F-16

Як повідомив представник Пентагону Патрік Райдер під час прес-брифінгу, на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-учасниці обговорять передачу американських винищувачів Україні. Точної дати початку навчання українських пілотів на авіабазах Європи поки що не називають, як і терміни постачання перших винищувачів.

Але на сьогоднішній день відомо, що до "коаліції винищувачів" готові приєднатися Польща, Великобританія, Нідерланди, США, Данія та Португалія. А за словами Юрія Ігната, перша група українських пілотів уже виїхала на навчання.

Позиція росії

У росії всіляко намагаються продемонструвати своє невдоволення рішенням Заходу та США про передачу Україні винищувачів четвертого покоління F-16. За словами представника російського МЗС марії захарової, країни ЄС "не прораховують наслідки" і взагалі це є ескалацією конфлікту.

"Це черговий етап ескалації конфлікту і дестабілізація ситуації на Європейському континенті. Наслідки абсолютно не прораховані західними партнерами. Вони йдуть у цьому фарватері американському, мабуть просто не усвідомлюючи, чим закінчаться потім подібні експерименти", — цитують її слова росЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США назвали терміни прибуття F-16 в Україну. Міністр ВПС Френк Кендалл нагадав, що на навчання пілота-новачка йде понад 2 роки.