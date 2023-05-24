Як зараз виглядає КПП "Грайворон", звідки почалася громадянська війна в "БНР": фото і відео

Загалом КПП тепер має гнітючий вигляд

Росіяни побували на КПП "Грайворон" у Бєлгородській області, де 22 травня в росії почалася громадянська війна. Саме через нього повстанці проникли, його утримували і через нього-ж і пішли поки російська армія безпорадно намагалася припинити народний бунт.

Відео із Бєлгородщини публікує популярний російський Telegram-канал "Mash".

На опублікованих фото видно, що росіянам замість КПП буквально лишилося сидіти на руїнах. Причому самі ж автори посту зазначають, що руйнування своїм спорудами завдала сама ж армія рфї.

"Видно пошкодження та інші наслідки проведення контртерористичної операції… все зрешечено осколками та кулями", — йдеться в пості.

Також до кадрів потрапила техніка, яку приписують "ворожій ДРГ". Однак, як ми вже писали раніше, у мережі швидко розкусили наївні російські фейки.

Загалом КПП тепер має гнітючий вигляд, що є ще одним наслідком путінської агресії. Адже якби кровожерливий диктатор не напав на Україну і не придушував самих росіян, то жодні повстанці проти нього, мабуть, і не повстали б.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувалося 22 травня 2023 року в Бєлгородській області росії.

Також ми повідомляли, що в обласному центрі Бєлгородської області прогриміли вибухи в будівлях російських силовиків.