Як зараз виглядає КПП "Грайворон", звідки почалася громадянська війна в "БНР": фото і відео
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Загалом КПП тепер має гнітючий вигляд
Росіяни побували на КПП "Грайворон" у Бєлгородській області, де 22 травня в росії почалася громадянська війна. Саме через нього повстанці проникли, його утримували і через нього-ж і пішли поки російська армія безпорадно намагалася припинити народний бунт.
Відео із Бєлгородщини публікує популярний російський Telegram-канал "Mash".
На опублікованих фото видно, що росіянам замість КПП буквально лишилося сидіти на руїнах. Причому самі ж автори посту зазначають, що руйнування своїм спорудами завдала сама ж армія рфї.
"Видно пошкодження та інші наслідки проведення контртерористичної операції… все зрешечено осколками та кулями", — йдеться в пості.
Також до кадрів потрапила техніка, яку приписують "ворожій ДРГ". Однак, як ми вже писали раніше, у мережі швидко розкусили наївні російські фейки.
Загалом КПП тепер має гнітючий вигляд, що є ще одним наслідком путінської агресії. Адже якби кровожерливий диктатор не напав на Україну і не придушував самих росіян, то жодні повстанці проти нього, мабуть, і не повстали б.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувалося 22 травня 2023 року в Бєлгородській області росії.
Також ми повідомляли, що в обласному центрі Бєлгородської області прогриміли вибухи в будівлях російських силовиків.