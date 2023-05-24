Полковник розповів, коли ЗСУ можуть зайти на територію Росії

Згідно з усіма мировими угодами, захід на територію противника у військових цілях допускається

Українські війська рано чи пізно прорвуть російський кордон і зайдуть на територію Росії лише питання часу. Однак зараз у скоєнні таких дій немає потреби.

Про це повідомляє військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан, пише "УНІАН".

На його думку, рано чи пізно українські війська прорвуть російський кордон, проте, коли саме це станеться, — лише питання часу.

"На територію росії на цей момент зайшли російські громадяни, у них російські паспорти. У якому регіоні вони найнялися як контрактники, вже неважливо. Це росіяни. А те, що українські війська на територію росії не заходять, це лише справа часу. Тому що згідно з всім мировим угодам, захід на територію противника у військових цілях допускається. Не для окупації та не для анексії території, а для виконання завдань щодо знищення військових об’єктів країни-агресора", — сказав експерт.

Світан наголосив, що українські військові можуть без проблем зайти на територію так званого Придністров'я, щоб знищити там російські частини. Але зараз робити це невигідно.

"Ми можемо зробити це і на території Білорусі. Просто ми зараз це робити не будемо, нам це зараз не зовсім вигідно. Але це не означає, що ми не зробимо це потім. Захід українських військ і на територію росії можливий, але поки що він просто не потрібен", — заявив Світан.

Водночас військовий експерт зазначив, що для досягнення однієї з цілей захід ЗСУ на територію росії буде необхідним. У такому разі захисники виконають цю дію однозначно.

"А ось коли виникне питання, припустимо, відсікання Донбасу від росії, тоді оптимальний варіант для нас по Сіверському Дінцю виходити на Дон, прикриваючись цією водною перешкодою, далі виходити на Ростов, відсікати їх аж по Ростов і займатися знищенням російського угруповання на Донбасі. І жодна держава у світі не скаже: "Що ви робите?". Всі прекрасно розуміють, з якою метою буде робитися вихід вже українських військ на російську територію. Ми ж потім звідти відійдемо, нам чужого не треба. Тим більше там утворюється Ростовська народна республіка, навіщо ж ми будемо їх там пресувати. Нам з ними ще жити й сусідити… Така дія однозначно буде виконана. А далі подивимося, як воно буде розвиватися", — пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО України Олексій Данілов висловився про ситуацію в прикордонних з Україною областях росії. На його думку, подібні події можуть продовжуватися, доки кремль не вирішить завершити війну в Україні.