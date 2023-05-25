Курортного сезону у Криму не буде? Севастополь зранку масовано атакували безпілотники

У Севастополі з ранку 25 травня неспокійно

Вранці 25 травня на Севастополь в окупованому Криму, звідки масово біжать росіяни, було здійснено атаку безпілотників.

Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

"У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще кілька безпілотників було заглушено та посаджено засобами РЕБ. Жодні об’єкти в місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", — повідомив він.

Інших подробиць про атаку з повітря на окупований півостров поки не повідомляється.

Нагадаємо, що окупанти все частіше думають над тим, щоб скасувати курортний сезон 2023 року у Криму. Через потужні вибухи на нафтобазах, масштабні пожежі, диверсії на залізниці та блекаути в Сімферополі у туристів з материкової росії все менше бажання їхати відпочивати на півострів.

Детальніше про зрив курортного сезону 2023 року читайте на сайті "Телеграф": " VIP-відпочинок у Криму. Яким буде курортний сезон, коли знищать ключові мости, порти та аеропорти".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в українській розвідці розповіли, як Крим готується до курортного сезону.