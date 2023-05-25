Контрнаступ стартував? Подоляк розповів про те, що відбувається на фронті

Подоляк знову запевнив західних партнерів, що їхня зброя не буде використана на території рф

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про початок контрнаступу Збройних сил України. За його словами, він йде вже кілька днів у вигляді окремих операцій, які проводять українські військові.

Про це Подоляк говорив ефірі італійського телеканалу Rai 1.

"Контрнаступ триває вже кілька днів. Повномасштабна війна розтягнулася на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з росією", — сказав він.

Михайло Подоляк також запевнив, що Україна використатиме озброєння, надане західними країнами, для ведення бойових дій на власній території.

Крім того, радник глави ОП закликав союзників передати Україні винищувачі F-16, аргументуючи це тим, що нашій країні потрібна сильна бойова авіація, щоб захистити свій повітряний простір.

Як раніше розповідав "Телеграф", глава ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєння для контрнаступу, але щоб остаточно вигнати росіян з території України, потрібно більше зброї та припасів, у тому числі і західних винищувачів.