Ще одна країна включилася в допомогу Україні, але на умовах суворої таємності

У Сполучених Штатів пішло кілька місяців, щоб переконати Сеул надати Україні летальну зброю

Південна Корея включилася у світову допомогу Україні у боротьбі з російською агресією та передає нашій країні сотні тисяч артилерійських снарядів. Однак вона робить це таємно, здійснюючи постачання через США.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб.

Зазначається, що рішення Кореї не лише допоможе українському контрнаступу досягти успіху, а й дасть можливість Білому дому відкласти ухвалення рішення про постачання Україні касетних боєприпасів, заборонених багатьма країнами.

Сторони не розкривають деталей конфіденційної домовленості між США та Південною Кореєю, але Міноборони США визнало факт переговорів із Сеулом щодо закупівлі боєприпасів. У Сполучених Штатів пішло кілька місяців, щоб переконати Сеул надати Україні летальну зброю, оскільки запаси Пентагону виснажуються.

З початку повномасштабної війни Пентагон передав Україні понад два мільйони 155-міліметрових боєприпасів, у тому числі зі своїх складів у Німеччині, Ізраїлі, Кувейті та Південній Кореї.

Ще в листопаді 2022 року Сеул анонсував допомогу Україні летальним озброєнням, але коли інформація набула розголосу вирішив відступити, щоб утриматися в рамках своєї політичної позиції.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" буде обговорено питання зміцнення української системи ППО, а також підтримки можливостей бронетанкової техніки ЗСУ. Також під час переговорів обговорять постачання винищувачів F-16.