В Україні з’явиться Єдиний реєстр зброї: які зміни чекають на українців

Стало відомо, як працюватиме Єдиний реєстр зброї в Україні

В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї, який розробляється у співпраці з країнами Європейського союзу.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україні" заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, до реєстру буде внесено всю зброю, яка знаходиться на території України.

"Тобто кожен громадянин може чітко розуміти, яка зброя у нього є, коли він повинен її відстріляти, коли принести в дозвільну систему для перевірки і так далі. Наші громадяни зможуть дистанційно купувати зброю і не стояти в черзі", — сказав він.

Також міністр розповів, що Україна активно обмінюється інформацією щодо поширення зброї з МВС країн-членів ЄС та з Європолом.

"Також вони контролюють ймовірне поширення цієї зброї на території Європейського союзу. Вони досить щільно з нами співпрацюють щодо формування Єдиного реєстру зброї", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що радять українцям робити зі зброєю та технікою, які потрапили до них під час повномасштабної війни з росією.