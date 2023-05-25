"Гвардія наступу" майже готова звільняти окуповані землі: Клименко розповів деталі

Деякі підрозділи вже готові до контрнаступу, а деякі ще закінчують навчання

Участь в контрнаступі ЗС України будуть брати також підрозділи "Гвардії наступу" — вони вже сформовані, триває процес доозброєння. Деякі з них на сьогодні озброєні на 70-90% від звичайного штатного розпису.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, частина підрозділів "Гвардії наступу" уже повністю готові, а деякі закінчують навчання і злагодження на полігонах.

"Ми чекаємо тільки відповідного доручення сил оборони для того, щоб на тому чи іншому напрямку театру бойових дій взяти участь в такому наступі. Ну, і звичайно, ми одразу готуємо наші підрозділи, які будуть займатися стабілізаційними заходами на деокупованих територіях, в населених пунктах нашої держави", — описав ситуацію він.

Зазначимо, "Гвардія наступу" є добровольчими батальйонами, формування яких було оголошено Міністерством внутрішніх справ України. Вони будуть допомагати ЗСУ звільняти тимчасово окуповані росією території, а також братимуть участь у звільненні Криму та Донбасу. Національна програма набору добровольців до штурмових бригад "Гвардії наступу" розпочалася в лютому 2023 року.

Як розповідав "Телеграф", радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про початок контрнаступу Збройних сил України. За його словами, він йде вже кілька днів у вигляді окремих операцій, які проводять українські військові.