Бєлгород, сумував? Диверсанти-росіяни кажуть, що знову зайшли в рф (відео)

Продовження операції здійснюється вже на трофейній техніці

Громадянська війна в росії, судячи з усього і не думає вщухати. Лише вчора, 24 травня, російські добровольці повернулися зі своєї вилазки до росії і провели прес-конференцію, як уже сьогодні вони публікують нове відео з території противника

Про це повідомляє пресслужба РДК.

Бійці, яких російська пропаганда називає "диверсантами", опублікували нове відео, на фоні поштового відділення у селі Глотове тієї ж Бєлгородської області.

Зі слів командира формування можна дійти висновку, що його бійці знову зайшли на територію росії. Проте, тут слід зазначити, що у відеозаписи не уточнюється, коли конкретно вона була зроблена.

"Російський добровольчий корпус знову зробив неможливе — ми знову на батьківщині. Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію росії, з боями чи тихо, це вже не важливо. Полум’я боротьби розпалюється по всій країні. Чекайте на нас і у вашому населеному пункті", — каже командир РДК Вайт Рекс.

Тим часом у мережі з’являються відео вже з відомого КПП "Грайворон". Автори посту стверджують, що його було зроблено сьогодні, 25 травня. А продовження операції здійснюється вже на трофейній техніці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз виглядає КПП "Грайворон", звідки почалася громадянська війна у "БНР".

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти впіймали "букет бавовни" у Бєлгородській області.