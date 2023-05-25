Контрнаступ ЗСУ: у Зеленського спростували гучну заяву Подоляка

Жовква впевнений, що контрнаступ буде успішним, проте треба дочекатися необхідного озброєння

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна піде у контрнаступ, коли отримає все необхідне озброєння. Тим самим він спростував слова радника голови ВП Михайла Подоляка, який сказав, що контрнаступ нібито вже розпочався.

Про це Жовква заявив у інтерв’ю Bloomberg.

Він наголосив, що підготовка до контрнаступу триває і висловив упевненість, що він дасть результати.

Нагадаємо, Михайло Подоляк в ефірі італійського телеканалу Rai 1 заявив, що контрнаступ Збройних сил України триває вже кілька днів у вигляді окремих операцій, які проводять українські військові.

Зазначимо, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер вважає, що довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ обов'язково буде і він буде успішним для України, але це лише один із етапів. Помилково вважати, що на цьому все закінчиться, Україні доведеться продовжувати війну ще довгий час.

Як раніше розповідав "Телеграф", глава ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєння для контрнаступу, але щоб остаточно вигнати росіян з території України, потрібно більше зброї та припасів, у тому числі і західних винищувачів.