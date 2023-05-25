Росіяни, паліть карти: у Держдумі вирішили карати за "фейки" про територію рф

За новим законом можна отримати штраф або загриміти у в’язницю

Російський уряд продовжує закручувати гайки своїм громадянам. Тим кому все ж таки вдалося уникнути служби в армії після всіх останніх драконівських законів слід бути обережним вже на "гражданці". Нові небезпеки "підкралися", наприклад, до продавців карт. Адже тепер, якщо продати комусь "неправильну" карту, то до тебе можуть прийти з поліції.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на рішення Держдуми рф.

Так, 25 травня, в росії було ухвалено закон про штрафи за розповсюдження карт чи зображень, що оспорюють територіальну цілісність країни. Причому його було прийнято одразу у другому та третьому читаннях.

Згідно з текстом документа, люди, які розповсюджують карти або зображення, що заперечують територіальну цілісність росії, можуть отримати штраф до 1 млн рублів. Також їм загрожує арешт до 15 діб.

Що це означає?

Це означає, що на території росії тепер не можна поширювати стандартні карти росії. На всіх нових картах обов’язково до складу росії повинні бути включені окуповані частини України, на яких росія провела псевдореферендуми. І не важливо, що, наприклад, Херсон рф вже давно не контролює і не контролюватиме — закон є закон.

При цьому, найцікавіше, за словами одного з авторів поправок, дія закону буде поширюватися і на матеріали, видані до "прийняття" до складу росії чотирьох нових регіонів". Але пізніше в Мінюсті рф вказали на необхідності уточнення, того що якщо мапи від початку не мали на меті "спотворити державні кордони країни", то й екстремістськими матеріалами вони вважатися не повинні.

При цьому абсолютно незрозуміло яким чином і в яких випадках російські суди вирішуватимуть, що ваша карта не спеціально "спотворює" межі росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії почали продавати карти з "новими територіями".

Також ми повідомляли, що банер форуму "росія-Африка" обурив пропагандистів.