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російські "зуби дракона" виявилися легкою прогулянкою для танків Challenger 2 (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Зуби Дракона у Криму Новина оновлена 25 травня 2023, 14:38
Зуби Дракона у Криму. Фото Крим Реалії

Британські танки, які отримали ЗСУ, запросто долають оборонні укріплення росіян

Протитанкові бетонні піраміди "зуби дракона", які росіяни активно розставляють на лінії фронту, не стануть на заваді британським танкам Challenger 2 під час українського контрнаступу.

Доказ цього опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

Він показав відео, на якому танк запросто проходить перешкоду у вигляді "зубів дракона".

"Танк Challenger 2 британського виробництва готується проходити "зуби дракона", на яких губернатор Бєлгородщини трохи "попилив" кремлівські мільярди", — йдеться у повідомленні.

У мережі тим часом почали жартувати з того, як за допомогою "зубів дракона" росіяни збираються стримувати контрнаступ ЗСУ.

Для довідки. Танк Challenger важить 64 тонни. При встановленні на нього додаткового бронювання вага становитиме 75 тонн. Максимальна швидкість танка – 59 км/год.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ворог почав серйозно думати про оборону тимчасово захоплених територій Запорізької області. Там також були помічені "зуби дракона". Такі ж споруди укріплення помічали й у Криму.

Теги:
#Росія #Оборона #Танки