російські "зуби дракона" виявилися легкою прогулянкою для танків Challenger 2 (відео)

Британські танки, які отримали ЗСУ, запросто долають оборонні укріплення росіян

Протитанкові бетонні піраміди "зуби дракона", які росіяни активно розставляють на лінії фронту, не стануть на заваді британським танкам Challenger 2 під час українського контрнаступу.

Доказ цього опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

Він показав відео, на якому танк запросто проходить перешкоду у вигляді "зубів дракона".

"Танк Challenger 2 британського виробництва готується проходити "зуби дракона", на яких губернатор Бєлгородщини трохи "попилив" кремлівські мільярди", — йдеться у повідомленні.

У мережі тим часом почали жартувати з того, як за допомогою "зубів дракона" росіяни збираються стримувати контрнаступ ЗСУ.

Для довідки. Танк Challenger важить 64 тонни. При встановленні на нього додаткового бронювання вага становитиме 75 тонн. Максимальна швидкість танка – 59 км/год.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ворог почав серйозно думати про оборону тимчасово захоплених територій Запорізької області. Там також були помічені "зуби дракона". Такі ж споруди укріплення помічали й у Криму.