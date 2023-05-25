"Скоро вже буде Пасха": у ГУР дали пораду тим, хто чекає на контрнаступ ЗСУ

У ГУР запевняють, що зараз триває як оборонна операція, так і реалізація подальшого звільнення українських територій

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували інформацію про початок анонсованого контрнаступу Збройних сил України, яку озвучили в Офісі президента.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону Андрій Юсов пояснив, що звільнення окупованих територій продовжується безперервно по всій лінії фронту.

"Продовжується як оборонна операція, так і реалізація подальшого звільнення наших територій", — сказав він.

Він пояснив, що звільнення територій обов’язково буде, але не варто щодня питати, коли розпочнеться контрнаступ. Також Юсов згадав вірусне відео Мюслі UA і Матвія Бруса "Скоро вже буде Пасха" і підкреслив, що тепер у нас в країні актуальна тема "скоро буде наступ".

"Що стосується конкретики — ми точно не повинні питати щодня, що нового з контрнаступом. Але, безумовно, звільнення буде. І Криму, і інших тимчасово окупованих територій. Донедавна у нас найпопулярніша пісня була "Скоро вже буде Пасха", а зараз актуально, що "скоро вже буде наступ". Буде. Все буде добре", — додав Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів. Незабаром в ОП спростували його слова та заявили, що контрнаступ розпочнеться, коли Україна отримала все необхідне озброєння.