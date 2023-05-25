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"Україна це може": голова Пентагону визнав найважливіше досягнення ЗСУ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Ллойд Остін Новина оновлена 25 травня 2023, 18:19
Ллойд Остін. Фото twitter.com/SecDef

Росія продовжує використовувати гіперзвукову зброю, яка загрожує мирним жителям України.

Україна, завдяки допомозі союзників, досягла чималих успіхів у сфері захисту свого неба і тепер може збивати сто відсотків ворожих ракет, включаючи гіперзвукові "Кинджали". Це підтвердили в Пентагоні, а також запевнили, що й надалі будуть наголошувати на посиленні української протиповітряної оборони.

Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін під час свого вступного слова перед засіданням "Рамштайну", передає "РБК-Україна".

Так, за його словами, йдеться про захист неба України.

"Весь світ зараз бачить і розуміє наш внесок. Ви бачите, що Росія продовжує використовувати гіперзвукову зброю, яка становить загрозу для мирних жителів України", — говорить він, відзначаючи, що завдяки найсучаснішим системам ППО, таким як Patriot та іншим системам, переданим європейськими партнерами, українські сили мають успіх у відбитті ракетних атак.

"Україна зараз може стовідсотково збивати ворожі ракети. І ми бачимо це в реальності. Тому зараз ми переглядатимемо те, що Україні потрібно для того, щоб захистити своє небо. І тому зараз фокус буде на безпеці неба України", — стверджує міністр.

Крім того, у Пентагоні кажуть, що на зустрічі обговорюватимуться питання про те, як можна прискорити виробництво необхідного обладнання для України.

"Так, ми заглиблюватимемося в деталі і ми продовжуватимемо шукати креативні способи, щоб збільшувати індустріальну потужність. Ми продовжимо боротися за верховенство права для того, щоб Україна зберегла свій суверенітет. І ми будемо непохитні стільки, скільки цього потрібно", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що завдяки допомозі союзників, такій як ЗРК Patriot, Україна тепер може перехоплювати і "невловимі" ракети путіна під назвою "Кинджал". Вперше це було доведено ще на початку травня, а пізніше підтверджено під час масованої атаки на Київ, коли українській ППО вдалося перехопити цілих шість таких ракет. При цьому все, що вони змогли зробити, так це подряпати деякі частини комплексу.

Теги:
#Україна #США #ППО #Рамштайн