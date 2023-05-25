"Україна це може": голова Пентагону визнав найважливіше досягнення ЗСУ

Росія продовжує використовувати гіперзвукову зброю, яка загрожує мирним жителям України.

Україна, завдяки допомозі союзників, досягла чималих успіхів у сфері захисту свого неба і тепер може збивати сто відсотків ворожих ракет, включаючи гіперзвукові "Кинджали". Це підтвердили в Пентагоні, а також запевнили, що й надалі будуть наголошувати на посиленні української протиповітряної оборони.

Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін під час свого вступного слова перед засіданням "Рамштайну", передає "РБК-Україна".

Так, за його словами, йдеться про захист неба України.

"Весь світ зараз бачить і розуміє наш внесок. Ви бачите, що Росія продовжує використовувати гіперзвукову зброю, яка становить загрозу для мирних жителів України", — говорить він, відзначаючи, що завдяки найсучаснішим системам ППО, таким як Patriot та іншим системам, переданим європейськими партнерами, українські сили мають успіх у відбитті ракетних атак.

"Україна зараз може стовідсотково збивати ворожі ракети. І ми бачимо це в реальності. Тому зараз ми переглядатимемо те, що Україні потрібно для того, щоб захистити своє небо. І тому зараз фокус буде на безпеці неба України", — стверджує міністр.

Крім того, у Пентагоні кажуть, що на зустрічі обговорюватимуться питання про те, як можна прискорити виробництво необхідного обладнання для України.

"Так, ми заглиблюватимемося в деталі і ми продовжуватимемо шукати креативні способи, щоб збільшувати індустріальну потужність. Ми продовжимо боротися за верховенство права для того, щоб Україна зберегла свій суверенітет. І ми будемо непохитні стільки, скільки цього потрібно", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що завдяки допомозі союзників, такій як ЗРК Patriot, Україна тепер може перехоплювати і "невловимі" ракети путіна під назвою "Кинджал". Вперше це було доведено ще на початку травня, а пізніше підтверджено під час масованої атаки на Київ, коли українській ППО вдалося перехопити цілих шість таких ракет. При цьому все, що вони змогли зробити, так це подряпати деякі частини комплексу.