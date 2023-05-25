Іспанський спецназ зворушливо провів воїнів ЗСУ додому після навчання (відео)

Українців навчали елітні іспанські війська

Іноземні військові, які навчають українських, воїнів знову розчулили мережу прощанням із ними. Цього разу наших бійців з честю проводжали після навчання в Іспанії.

На сторінці у ТікТок українка під псевдонімом mrs.maksymova опублікувала відео, де іспанські солдати вишикувалися в шеренгу та віддають честь нашим захисникам, які повертаються в Україну.

Також відео із більш неформальним прощанням опублікували в TikTok-каналі "BUTUSOV PLUS". Тут іспанці ще не вишикувалися, а просто стоять поруч з автобусами та прощаються з українцями. До слова, на фоні іспанською написано: Спецназ І спанії. Як написав у коментарях користувач із псевдо Nash Nacionalist:

"На відео солдати Сил Спеціальних Операцій Іспанії. Наших козаків готував найбоєздатніший спецназ Іспанії. Дякуємо їм дуже," — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що шведські військові також ефектно провели українських воїнів після навчання. В мережі згадали, що Швеція та Україна вже колись об'єднувалися проти росії.

Тим часом міністр оборони Швеції назвав три головні проблеми окупантів. Він зазначив, що перемога залежить від українців, які і потреба у переговорах.