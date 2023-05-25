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Іспанський спецназ зворушливо провів воїнів ЗСУ додому після навчання (відео)

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Іспанський спецназ Новина оновлена 25 травня 2023, 19:41
Іспанський спецназ. Фото Колаж "Телеграфу"

Українців навчали елітні іспанські війська

Іноземні військові, які навчають українських, воїнів знову розчулили мережу прощанням із ними. Цього разу наших бійців з честю проводжали після навчання в Іспанії.

На сторінці у ТікТок українка під псевдонімом mrs.maksymova опублікувала відео, де іспанські солдати вишикувалися в шеренгу та віддають честь нашим захисникам, які повертаються в Україну.

Також відео із більш неформальним прощанням опублікували в TikTok-каналі "BUTUSOV PLUS". Тут іспанці ще не вишикувалися, а просто стоять поруч з автобусами та прощаються з українцями. До слова, на фоні іспанською написано: Спецназ І спанії. Як написав у коментарях користувач із псевдо Nash Nacionalist:

"На відео солдати Сил Спеціальних Операцій Іспанії. Наших козаків готував найбоєздатніший спецназ Іспанії. Дякуємо їм дуже," — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що шведські військові також ефектно провели українських воїнів після навчання. В мережі згадали, що Швеція та Україна вже колись об'єднувалися проти росії.

Тим часом міністр оборони Швеції назвав три головні проблеми окупантів. Він зазначив, що перемога залежить від українців, які і потреба у переговорах.

Теги:
#Іспанія #Військові навчання #ЗСУ #Спільні військові навчання