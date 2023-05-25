На "Рамштайні" обговорили навчання пілотів ЗСУ на F-16: до чого вдалося прийти

Навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнеться мінімум у двох країнах, але можуть приєднатися ще три

Сьогодні, 25 травня, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Країни-союзники, зокрема, обговорили тему навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Підсумками зустрічі поділився під час брифінгу голова Пентагону США Остін Ллойд. Партнери України вирішили, що відповідну тренувальну інфраструктуру буде розроблено найближчими тижнями.

"Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання важливі для координації контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони США висловив окрему подяку Нідерландам та Данії, адже саме ці країни очолили "авіаційну коаліцію" і першими погодилися навчати українських пілотів. Також аналогічну згоду дали Польща, Португалія та Бельгія. Ці п’ять країн у наступні тижні співпрацюватимуть на тему навчання пілотів на F-16.

Глава Пентагону додав, що очікує на приєднання до цієї ініціативи інших країн.

"Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості підтримці України. У наступні тижні буде розроблено тренувальну інфраструктуру", — додав Остін Ллойд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина готова змінити свою думку щодо навчання пілотів ЗСУ на F-16. А в Іспанії навпаки відмовилися навчати українських льотчиків, оскільки на озброєнні цієї країни немає американських винищувачів.