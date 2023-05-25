США можуть передати Україні новий пакет допомоги на $300 млн: що туди увійде

Україна отримає ще більше боєприпасів для РСЗВ HIMARS

США готують новий пакет військової допомоги України, хоча лише 21 травня оголосили про передачу озброєння 375 млн доларів. Цього разу Білий дім планує надати додаткові боєприпаси на суму до 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два офіційні джерела. Ймовірно, це може статися вже у п’ятницю, 26 травня, чи після вихідних.

Так, у новому пакеті військової допомоги Україна може отримати від США ще більше керованих РСЗВ для HIMARS, а також боєприпаси різного калібру. За словами джерел, озброєння буде виділено із запасів армії США через президентські повноваження щодо скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).

Також було відзначено, що обсяг військової допомоги та її склад поки що точно невідомо. Він може бути змінений кілька разів, поки президент США Джо Байден остаточно не затвердить його і не поставить свій підпис.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина передала Україні новітню станцію спостереження TRML-4D. Крім того, до пакету військової допомоги увійшли бронеавтомобілі, дрони VECTOR та інше озброєння.