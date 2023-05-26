"Ще один крок до звільнення": у тимчасово окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи

Російські нацисти втратили кілька установок ППО С-300

Навіть нічний час не приносить полегшення російським окупантам на українській землі: незважаючи на темряву, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пізно ввечері пролунали гучні вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Факт вибухів підтвердили і у Бердянській міській військовій адміністрації. Там констатували, що вони спричинені роботою Збройних Сил.

"Ще один крок до звільнення Бердянська", — написали в органах влади міста.

За інформацією Бердянської міської військової адміністрації, окупанти втратили кілька установок ППО С-300.

"Окупанти не дорахувалися установок С-300. Дякуємо нашим воїнам! Ще один крок до звільнення Бердянська", — йдеться у повідомленні МВА.

Як відомо, тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області розташований на узбережжі Азовського моря і від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває під контролем окупантів. Війська рф використовують місто та його портову інфраструктуру для перекидання військ, техніки, а також для власного постачання. Крім того, через нього вивозиться захоплена сільгосппродукція.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи і задимлення у тимчасово окупованому Бердянську.