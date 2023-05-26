Знахідка для ворога: одну з нардепок викрили в підозрілому інтересі до командних пунктів ЗСУ

Прізвище політикині поки не озвучується – задля зменшення зайвого інформаційного тиску

Журналіст Владислав Бовсуновський звернув увагу на цікаве звернення однієї із народних депутаток до Міноборони. В документі йшлося про необхідність повідомити їй місця розташування командних пунктів (пунктів управління) ЗСУ, причому як стаціонарних, так і мобільних.

Детальніше про цей кейс журналіст розповів на власній сторінці у Facebook. За словами Бовсуновського, він уже звернувся до СБУ, аби представники відомства проаналізували факт прохання народної обраниці.

"Хай перевірять навіщо їй ця інформація та чому їй в голову прийшла думка про це запитати, хто попросив та за які гроші. Сподіваюсь, не проігнорують", — зазначив він.

Владислав Бовсуновський говорить, що розголошення подібних даних є вельми небезпечним в умовах гібридної війни. Адже ворог постійно моніторить інформаційний простір України, тож може скористатися такою інформацією. На фоні регулярних фейкових вкидів росіян про начебто поранення та смерть Головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного це особливо тривожно – бо "інакше поранення може бути реальним в майбутньому", підкреслює журналіст.

"Під виглядом боротьби з корупцією взагалі можна багато чого дізнатись. Корисного для ворога в частині координат для ракет", — додав Бовсуновський.

У коментарях українці поцікавилися прізвищем "героїні", однак журналіст поки його лишає у таємниці – щоб уникнути зайвого тиску. При цьому він обіцяє розкрити дані депутатки найближчим часом.

З натяків у тих самих коментарях можна зрозуміти, що згадувана депутатка є частиною парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Публікуємо список членів комітету, серед яких є одразу кілька жінок.

Нагадаємо, що кілька днів тому полковник ЗСУ Анатолій Штефан (відомий у блогерському середовищі як "Штірліц") опублікував відео із Валерієм Залужним, який цілком собі живий та здоровий знаходиться на робочому місці.