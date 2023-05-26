Спалахнули пожежі, є постраждалі: стали відомі наслідки удару по Дніпру (фото)

Дніпро та область зазнали нової атаки ворога

З’явилися подробиці нічного масованого удару по Дніпру та Дніпропетровській області у ніч проти 26 травня. Внаслідок атаки ракетами та дронами з боку росії в обласному центрі є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

"Надважка ніч. Було голосно – ворог масовано атакував область ракетами та дронами. Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яка вже загашена. Пошкоджено 2 будинки та авто. Зайнялося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали.

Понівечена заправка. Постраждав працівник. Йому надали медичну допомогу — він буде лікуватися вдома", — пише він.

За його інформацією, також є серйозні руйнування на одному із транспортних підприємств міста.

Також уночі атакували Нікопольський район, там обійшлося без жертв.

"Наслідки російської атаки могли бути набагато гіршими, якби не наша неймовірна ППО. Попередньо лише військові з ПвК "Схід" цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів", — додав глава регіону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про нічну атаку на Київ.