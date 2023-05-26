Можна фільм знімати: журналістка вразила неймовірною історією своєї квартири в Бахмуті

Воїн знайшов власницю бахмутської квартири, де опинився через військову необхідність

Ворог залишив від міста Бахмут Донецької області суцільні руїни, українські воїни з неймовірними зусиллями та героїзмом тримаються на Бахмутському напрямку. При цьому вони знаходять в собі сили не лише цікавитися чимось іншим, ніж задача вижити та відбити ворога, але й дбати про інших.

Неймовірну історію розповіла мешканка Бахмута, журналістка Бетті Гончарова.

Їй у Facebook написав військовий, що воював у Бахмуті. Чоловік розповів, що потрапив до квартири журналістки через воєнну необхідність (з її балкону можна прострілювати все місто) та був вражений бібліотекою української літератури, яку не очікував побачити в бахмутській квартирі. Він виявився істориком, тому це було для нього особливо цікаво.

Воїн спросив дозволу взяти книжку про УПА на Донеччині та деякі інші — почитати з побратимами. Чоловік також запропонував забрати та передати власниці щось з квартири, коли він наступного разу туди потрапить, та надіслав фото.

Український прапор на руїнах квартири виглядає вражаюче. Фото Facebook/Betti Goncharova

На той час житло було пошкоджене, а невдовзі згоріло вщент. Фото Facebook/Betti Goncharova

Журналістка попросила забрати архівні документи, з якими працював її син — про історію Бахмута через кілька поколінь їх родини. Військовий побував у квартирі через тиждень та забрав теки з документами.

"Написав мені про це. Ми обговорювали книжки і патріотизм на Донбасі … А ще через тиждень моя квартира повністю згоріла. Наш двір було окуповано. А Микола мовчав. Сьогодні на НП мені прийшла посилка з документами… Вона та ці фото — остання частинка. Все інше попіл. Микола вийшов з Бахмута живим. І шеврон — на згадку", — написала Бетті Гончарова.

Воїн стримав слово та надіслав жінці посилку. Фото Facebook/Betti Goncharova

Раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж з передової під Бахмутом. Російські військові вже багато разів заявляли про свої успіхи в Бахмуті, проте ЗСУ продовжують тримати оборону, і за останні тижні змогли дещо відтіснити ворога на Бахмутському напрямі.