Всі крилаті ракети знищили на підльоті: у ЗСУ відзвітували про наслідки нічного удару

Окупанти знову завдали масованого удару по Україні

З пізнього вечора 25 травня та вночі 26 травня у небі над Україною сили ППО збили 10 крилатих ракет, які окупанти випустили з літаків Ту-95мс із району Каспійського моря.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил України.

За даними силовиків, противник змістив напрям удару на Схід, завдаючи ударів по об’єктах критичної інфраструктури та Сил оборони України.

За вказаний відрізок часу по Україні випустили 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон

- 10 крилатих ракет Х-101/х-555 із літаків Ту-95мс із району Каспійського моря;

– 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із району Токмак (в.о. Запорізька обл.);

– 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" за південним та північним напрямками.

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