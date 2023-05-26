У Дніпрі пролунав гучний вибух, тривогу оголосили лише опісля: перші подробиці (фото, відео)

У Дніпрі 26 травня пролунав ще один потужний вибух

У Дніпрі, який вночі зазнав масованої атаки росіян, близько 10:30 26 травня пролунав потужний вибух, після чого в області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент "Телегарфу".

Звук вибуху чули у різних частинах міста, поки офіційної інформації від влади не надходило.

У мережі опублікували фотографію, на якій видно стовп диму над одним із районів міста.

У ймовірному місці прильоту виникла потужна пожежа, туди прямують рятувальники.

Після вибуху у деяких районах Дніпра зникла вода. Людей попередили, що проводитимуться ремонтні роботи.

У той же час "Николаевский Ванек" пише, що по місту могли завдати удару балістичною ракетою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 26 травня окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Ворог випустив по нашій території крилаті ракети, ударні дрони та снаряди С-300/С-400. Також гучно було й у Києві, у небі над яким українські сили ППО збивали ворожі крилаті ракети, випущені з акваторії Каспійського моря.