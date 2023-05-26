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Змучені, але незламні: як відбувався обмін військовополоненими на Донбасі (фоторепортаж)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Нашим захисникам одразу ж передали пакети з їжею – фруктів у полоні вони точно не бачили Новина оновлена 26 травня 2023, 12:01
Нашим захисникам одразу ж передали пакети з їжею – фруктів у полоні вони точно не бачили. Фото Евгений Завгородний, "Телеграф"

Чимало з тих, кого росіяни передали на обмін, перебували у списках зниклих безвісти

Четвер, 25 травня, став знаковою датою для багатьох українських сімей. Цього дня із російського полону вдалося визволити одразу 108 наших захисників. Восьмеро із них – офіцери.

Фотокореспондент "Телеграфу" Євгеній Завгородній був присутнім під час обміну військовослужбовців, тож встиг зафільмувати, як виглядав цей процес. Слід зазначити, що всі ці військові свого часу брали участь у боях на Бахмутському напрямку.

Бійців зустрічали не лише їхні командири чи побратими, а й волонтери та медики. І це не дарма — адже у частини звільнених з полону є серйозні проблеми зі здоров'ям. Як відомо, російська медицина ніколи не була серед кращих, а вже ж які "послуги" вона може надати захопленим українським військовим, і говорити не варто.

Обмін військовополоненими 25 травня 2023
Ось так наші захисники під'їжджали до місця зустрічі зі "своїми"
Обмін військовополоненими 25 травня 2023
Тим, хто отримав поранення у бою, було в полоні, мабуть, найтяжче
Обмін військовополоненими 25 травня 2023
У декого попереду – довге відновлення
Обмін військовополоненими 25 травня 2023
Наші медики швидко "підлатають" усіх

Попри все військові не жаліються. Вони зберігають спокій і, судячи із поглядів, не до кінця вірять, що їхнє перебування у застінках російських в'язниць нарешті закінчилося. Однак при цьому вони не забувають віддавати шану полеглим воїнам — у рамках обміну Україні були передані також тіла двох загиблих представників Іноземного легіону ЗСУ. Відомо, що це американець Ніколас Маймер, а також громадян Туреччини, чиє ім'я не розголошується. Інформація, власне, підтверджується знімками — на трунах можна помітити державні прапори цих країн.

Обмін полоненими 25 травня 2023, фото
Побратими з честю забирають труну із полеглим американським військовим
Обмін полоненими 25 травня 2023, фото
На фото можна розгледіти прапор Туреччини

У полоні завжди важко. Саме тому перші прохання наших захисників швидко виконували — знайшли воду, аби вмитися після довгої дороги, та вручили їжу. Можна не сумніватися, що після застінок російських в'язниць такі вже звичні банани ввижаються нашим хлопцям справжньою розкішшю.

Обмін полоненими 25 травня 2023, фото
Скільки в цьому фото всього!
Обмін полоненими 25 травня 2023, фото
Чиста вода тепер не є на вагу золота
Обмін полоненими 25 травня 2023, фото
Помити руки після перебувань у полоні – чи не найбільша мрія
Обмін полоненими 25 травня 2023, фото
А дехто так і не відвик від польових умов фронту

За даними очільника Офісу президента Андрія Єрмака, серед 108 звільнених з полону бійців чимало тих, чиї імена були внесені у списки безвісти зниклих на фронті. Звісно ж, це є величезною перемогою нашої держави, адже за лічені дні чимало сімей зможуть знову обійняти своїх рідних захисників.

Військоволонені обмін фото
Чимало із цих людей вважалися зниклими без вісти
Військоволонені обмін фото
Так приємно мати можливість розправити спину
Військоволонені обмін фото
Швидше додому, до рідних!

Фото: Євгеній Завгородній

Нагадаємо, що у рамках цього "великого обміну" росії передали одного із адептів "руського міра", українського письменника Яна Таксюру. Він є поціновувачем УПЦ МП і стверджував, ніби в Україні є фашисти.

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#Війна #Донбас #Обмін #Обмін полоненими #Військовополонені