Змучені, але незламні: як відбувався обмін військовополоненими на Донбасі (фоторепортаж)

Чимало з тих, кого росіяни передали на обмін, перебували у списках зниклих безвісти

Четвер, 25 травня, став знаковою датою для багатьох українських сімей. Цього дня із російського полону вдалося визволити одразу 108 наших захисників. Восьмеро із них – офіцери.

Фотокореспондент "Телеграфу" Євгеній Завгородній був присутнім під час обміну військовослужбовців, тож встиг зафільмувати, як виглядав цей процес. Слід зазначити, що всі ці військові свого часу брали участь у боях на Бахмутському напрямку.

Бійців зустрічали не лише їхні командири чи побратими, а й волонтери та медики. І це не дарма — адже у частини звільнених з полону є серйозні проблеми зі здоров'ям. Як відомо, російська медицина ніколи не була серед кращих, а вже ж які "послуги" вона може надати захопленим українським військовим, і говорити не варто.

Ось так наші захисники під'їжджали до місця зустрічі зі "своїми"

Тим, хто отримав поранення у бою, було в полоні, мабуть, найтяжче

У декого попереду – довге відновлення

Наші медики швидко "підлатають" усіх

Попри все військові не жаліються. Вони зберігають спокій і, судячи із поглядів, не до кінця вірять, що їхнє перебування у застінках російських в'язниць нарешті закінчилося. Однак при цьому вони не забувають віддавати шану полеглим воїнам — у рамках обміну Україні були передані також тіла двох загиблих представників Іноземного легіону ЗСУ. Відомо, що це американець Ніколас Маймер, а також громадян Туреччини, чиє ім'я не розголошується. Інформація, власне, підтверджується знімками — на трунах можна помітити державні прапори цих країн.

Побратими з честю забирають труну із полеглим американським військовим

На фото можна розгледіти прапор Туреччини

У полоні завжди важко. Саме тому перші прохання наших захисників швидко виконували — знайшли воду, аби вмитися після довгої дороги, та вручили їжу. Можна не сумніватися, що після застінок російських в'язниць такі вже звичні банани ввижаються нашим хлопцям справжньою розкішшю.

Скільки в цьому фото всього!

Чиста вода тепер не є на вагу золота

Помити руки після перебувань у полоні – чи не найбільша мрія

А дехто так і не відвик від польових умов фронту

За даними очільника Офісу президента Андрія Єрмака, серед 108 звільнених з полону бійців чимало тих, чиї імена були внесені у списки безвісти зниклих на фронті. Звісно ж, це є величезною перемогою нашої держави, адже за лічені дні чимало сімей зможуть знову обійняти своїх рідних захисників.

Чимало із цих людей вважалися зниклими без вісти

Так приємно мати можливість розправити спину

Швидше додому, до рідних!

Фото: Євгеній Завгородній

Нагадаємо, що у рамках цього "великого обміну" росії передали одного із адептів "руського міра", українського письменника Яна Таксюру. Він є поціновувачем УПЦ МП і стверджував, ніби в Україні є фашисти.