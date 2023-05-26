БПЛА більше не робитимуть, а з пропагандистами трапилася неприємність: подробиці ударів по Донецьку (відео)

У мережі пишуть про роботу HIMARS

З’явилися подробиці ранкових ударів по окупованому Донецьку, під час яких було пошкоджено будівлю лікарні профзахворювань та будівлю Науково-дослідного інституту. За деякими даними, в ньому окупанти робили БПЛА.

Як пишуть у мережі, удару по Науково-Дослідному інституту було завдано з HIMARS — там не тільки робили дрони, а й знаходилася база російських окупантів.

Про те, що це могло бути місце виробництва БПЛА, натякнув український блогер Фашик Донецький у своєму Telegram-каналі.

"По Донецьку потрапили туди, куди треба. Дякую всім причетним, які не спали до 4 ранку. Забув: *ата, знімай більше видосів. Це так класно, коли по ваших же видосах прилітає. Ps — БПЛА в Донецьку більше не робитимуть. ХЗ чому", — написав він.

Йдеться про те, що коли пропагандисти прибули на місце, знімати сюжети, як Україна "бомбіт Донбас", по будівлі було завдано другого удару, теж, ймовірно, з HIMARS. Зрозумівши, що відбувається, вони тікали, з усіх ніг, падаючи, і миттєво "перехотіли" знімати. У мережі з’явились відповідні відео.

Як повідомляв "Телеграф", рівно 9 років тому — 26 травня 2014 року, почалися бої за донецький аеропорт. Журналіст Денис Казанський розповів про конфуз росіян, який стався тоді.