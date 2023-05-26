Мобілізація продовжується: чи можуть випустити чоловіка з України через робочу візу країни ЄС

Стало відомо, чи можна залишити Україну для роботи в ЄС

Під час дії військового стану та загальної мобілізації в Україні діють обмеження на виїзд із країни для військовозобов’язаних чоловіків, але й для них є винятки.

У коментарі "24 каналу" юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, чи робоча віза однієї з країн Євросоюзу може стати приводом для виїзду з України для чоловіка.

За його словами, одного такого документа замало для виїзду за кордон. Експерт пояснив, що цей документ не підтверджує постійне проживання громадян України у цих країнах.

Юрист нагадав, що для виїзду з України чоловіки повинні мати відповідне право та не бути військовозобов’язаними. Щоб підтвердити ці статуси, їм потрібно надати відповідні документи.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що якісь документи потрібні чоловікам, щоб виїхати з України під час війни.

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