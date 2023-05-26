Ексзамміністра оборони Шаповалову треба працювати 1000 років, щоб внести призначену заставу – ЗМІ

Колишньому замміністра оборони В'ячеслав Шаповалову треба працювати 1000 років, щоб внести призначену заставу.

Як пише "Апостроф", призначена колишньому заступнику міністра оборони Вячеславу Шаповалову застава у розмірі 400 млн гривень є не лише найбільшою в історії України. Вона також суперечить встановленим КПК граничним розмірам застав і зовсім не враховує майновий стан обвинувачуваного.

"Щоб внести таку заставу, мій клієнт має працювати не одне життя", — наводить видання слова захисника ексзаступника міністра, старшого партнера адвокатського об’єднання Lawyers Alliance Сергія Мітюріна.

Оскільки злочин, у вчиненні якого підозрюють Шаповалова, належить до категорії середньої тяжкості, до визначення його розмірів мали б застосовуватися норми ст. 182 Кримінально-процесуального Кодексу. Натомість цього не відбулося.

"Максимальний розмір застави не мав перевищувати 80 прожиткових мінімумів, тобто 207 120 гривень. Замість цього його застава виявилася у майже 2000 разів вищою за визначену законом", — зазначають автори публікації.

Встановлюючи розмір застави, за словами адвоката, суд не взяв до уваги розмір статків Шаповалова. Таким чином, його застава відчутно дисонує на тлі інших ТОП-застав.

"Дохід Шаповалова – 1,5 млн за 4 роки, а Кауфман володіє активами на $220 млн, за даними Forbes, зокрема він є власником дистриб’юторської компанії "Тедіс", яка сплачує мільярди гривень податків з торгівлі сигаретами", — пише видання про заставу для Бориса Кауфмана, який у рейтингу йде на другому місці.

Видання звертає також увагу на те, що Шаповалова навіть не звинувачують у завданні збитків державі і взагалі у будь-яких корупційних діях.

На відміну, наприклад, від відомого наркодилера Юрія Чернецького, якому було призначено заставу у 100 разів меншу за Шаповалова — 4 млн грн.

Подібне вибіркове призначення розміру застав викликає, на думку авторів матеріалу, питання не лише до логіки їх застосування, а й до відповідності закону.

"Застава – це одна з форм реалізації права на самозахист. А якщо людину позбавляють такого права, вона апріорі опиняється у невигідній позиції і несправедливо може програти. Так, можна не любити ту чи іншу людину, але не можна штучно та необґрунтовано позбавляти її законних прав чи погіршувати умови життя", — наводить "Апостроф" думку адвоката Шаповалова.

Нагадаємо, у нещодавньому інтервʼю, яке Шаповалов дав, перебуваючи у СІЗО, він зазначив, що його команда з 15 людей у найскрутніші перші дні повномасштабного вторгнення росії спромоглася у стислі терміни забезпечити армію усім необхідним.